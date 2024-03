Atelier enfant et familles Place Sainte-Croix Loudun, mercredi 7 août 2024.

S’appuyant souvent dans ses installations sur les mythes ou les récits fondateurs de notre culture, Pierre Debien en donne une lecture contemporaine en liaison avec les écrits de Annick Debien, pour donner l’occasion au visiteur de circuler dans l’espace et le temps. Le titre « Rabelais, si tu revenais » a une connotation familière. L’Aunis, la Saintonge, le Poitou, n’est-ce pas le Pays de Lanternois, celui des voyages de Pantagruel ? Rabelais, ils ne l’ont jamais vraiment quitté. Ils aimeraient donner envie aux visiteurs de prendre le chemin des livres, d’entrer dans le monde de Rabelais, de festoyer avec lui. L’exposition émerge de ce début de XXIème siècle et de l’univers de Pierre Debien.

– atelier « La création selon Rabelais »

– atelier céramique « Bas relief et art déco » à 10h30 pour les enfants et 20h30 pour les familles le 28/8

Inscription obligatoire 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 15:30:00

fin : 2024-08-07

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

