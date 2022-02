Atelier enfant DIY – Créer toi même un masque de carnaval décoratif Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Atelier enfant DIY – Créer toi même un masque de carnaval décoratif Pleurtuit, 15 février 2022, Pleurtuit. Atelier enfant DIY – Créer toi même un masque de carnaval décoratif Leroy Merlin Pleurtuit 5 Rue du Cap Horn Pleurtuit

2022-02-15 – 2022-02-15 Leroy Merlin Pleurtuit 5 Rue du Cap Horn

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Offrez à votre bricoleur en herbe la possibilité de développer son imagination dans une ambiance conviviale et amusante en l’inscrivant à un cours de bricolage pour enfant. À travers des animations variées et des ateliers ludiques, il acquiert des qualités telles que la minutie, la créativité et la dextérité. Notre animateur vous fait partager son expertise, pas à pas. Vous êtes totalement débutant en bricolage ? Ça tombe bien ! Nous sommes là pour vous aider à dire : C’est moi qui l’ai fait ! Mardi 15 février 2022 – De 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 – Leroy Merlin Pleurtuit +33 6 44 64 51 30 http://www.leroymerlin.fr/campus/cours-de-bricolage-en-magasin-avec-un-professionnel/atelier-enfant-diy-1h30-2h.html Offrez à votre bricoleur en herbe la possibilité de développer son imagination dans une ambiance conviviale et amusante en l’inscrivant à un cours de bricolage pour enfant. À travers des animations variées et des ateliers ludiques, il acquiert des qualités telles que la minutie, la créativité et la dextérité. Notre animateur vous fait partager son expertise, pas à pas. Vous êtes totalement débutant en bricolage ? Ça tombe bien ! Nous sommes là pour vous aider à dire : C’est moi qui l’ai fait ! Mardi 15 février 2022 – De 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 – Leroy Merlin Pleurtuit Leroy Merlin Pleurtuit 5 Rue du Cap Horn Pleurtuit

