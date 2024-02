Atelier enfant Deviens chevalier Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers, vendredi 1 mars 2024.

Atelier enfant Deviens chevalier Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers Nièvre

Prends ton épée et ton bouclier et suis-nous !

Viens découvrir la vie d’un apprenti chevalier au Moyen Age et jouer au jeu de l’oie pour surmonter les épreuves et être adoubé. Tu es invité à te parer de ton costume de chevalier ou de princesse pour paraître au Palais !

Tarif plein 5€ De 6 à 12 ans Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest Sur inscription https://culture.nevers.fr/ EUR.

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint Genest

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museedelafaience@ville-nevers.fr

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-01 16:00:00



L’événement Atelier enfant Deviens chevalier Nevers a été mis à jour le 2024-01-31 par OT NEVERS