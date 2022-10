Atelier enfant des vacances : déco DIY d’automne et Samain

2022-10-25 14:00:00 – 2022-10-28 17:00:00 Sur des tables se trouve du matériel à disposition et des animatrices pour guider

Plusieurs activités possibles : Créer un tableau d’halloween/Samain (cadre, brindille, tissus)

-fabriquer des créatures extraordinaires (avec pommes de pin, cartons, rouleau pq, cure-pipe)

-réaliser des photophores (petit pot bébé, yaourt, peinture..)

-fabriquer une décoration d’halloween

-fabriquer un masque

-création libre Amener du matériel de récup’ et de quoi dessiner, couper, coller Le vendredi, défilé des enfants au marché de l’Eprouvette et soupe d’automne ! Dès 4 ans

Maximum 20 enfants par séance

Dès 4 ans

Maximum 20 enfants par séance

Inscription à l'Eprouvette, ou par mail ou téléphone/sms adalg973@gmail.com +33 6 12 48 41 27

