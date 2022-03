Atelier enfant: « Des couleurs primaires à l’arc en ciel » Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Atelier enfant: « Des couleurs primaires à l’arc en ciel » Senlis, 20 avril 2022, Senlis. Atelier enfant: « Des couleurs primaires à l’arc en ciel » Senlis

2022-04-20 – 2022-04-20

Senlis Oise 9.6 9.6 Les enfants vont apprendre les couleurs primaires et comment les mélanger pour obtenir les couleurs de l’arc en ciel. Leur nuancier prendra la forme d’un dessin sur un support original (cailloux, coquilles). Jeune public : 7-12 ans, réservation obligatoire, nombre de places limité Les enfants vont apprendre les couleurs primaires et comment les mélanger pour obtenir les couleurs de l’arc en ciel. Leur nuancier prendra la forme d’un dessin sur un support original (cailloux, coquilles). Jeune public : 7-12 ans, réservation obligatoire, nombre de places limité accueil@chantilly-senlis-tourisme.com +33 3 44 53 06 40 https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/patrimoine-curiosites/les-visites-guidees/ateliers-ot-jeune-public/ Les enfants vont apprendre les couleurs primaires et comment les mélanger pour obtenir les couleurs de l’arc en ciel. Leur nuancier prendra la forme d’un dessin sur un support original (cailloux, coquilles). Jeune public : 7-12 ans, réservation obligatoire, nombre de places limité OT SENLIS

Senlis

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville Senlis Departement Oise

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Atelier enfant: « Des couleurs primaires à l’arc en ciel » Senlis 2022-04-20 was last modified: by Atelier enfant: « Des couleurs primaires à l’arc en ciel » Senlis Senlis 20 avril 2022 Oise Senlis

Senlis Oise