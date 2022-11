Atelier enfant : Décorons le sapin de Noël – Création de guirlandes Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Création de guirlandes originales pour les enfants, accompagnés de leurs parents. Gratuit, sur inscription à la Médiathèque.

De 6 à 8 ans. +33 2 99 46 28 30 Médiathèque L’Ourse 2, Place de Newquay Dinard

