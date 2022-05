Atelier enfant de rempotage Parc Édouard André La Croix-en-Touraine Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Parc Édouard André, le dimanche 5 juin à 10:00 Atelier sur toute la journée

Atelier rempotage avec l’association Bibliochouette. Venez avec vos vieilles bottes, trop petites et usagées et nous leur redonnerons vies en y mettant une petite plante. Parc Édouard André 30 rue Nationale 37150 La Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

