Jublains Mayenne EUR 2 Marelle, dés, pions, jetons, toutes ces choses existaient déjà dans l’Antiquité ! La médiatrice du musée propose de découvrir quelques jeux de plateau, puis les enfants fabriqueront leurs propres pions et jetons. De 4 à 6 ans.

musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr/index.php/agenda/vacances-au-musee?id=62

