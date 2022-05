Atelier enfant « Cyanotype », 29 juillet 2022, .

Atelier enfant « Cyanotype »

2022-07-29 – 2022-07-29

Comment capturer une image sur papier sans ordinateurs, téléphones, appareils photos ni même imprimante ?

Après une visite des collections du musée et particulièrement des photos réalisées par Victor Hugo et ses fils, les enfants font un saut dans le temps pour expérimenter une technique photographique utilisée par les botanistes et artistes du XIXème siècle : le cyanotype.

L’un des besoins primaires des plantes est le soleil et il en est de même pour la technique du cyanotype. La technique de création d’images cyanotypiques dépend également de la lumière : elle va révéler la trace de la plante et fixer son image sur le papier. Les enfants devront faire leurs choix parmi les plantes du jardin, ajuster et composer leurs planches botaniques pour en faire une création unique. Il est possible d’apporter un petit doudou ou objet à glisser dans la composition.

Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation.

