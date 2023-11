Atelier enfant « Crée la Une d’un journal » avec la revue Baïka Catégorie d’Évènement: ile de france Atelier enfant « Crée la Une d’un journal » avec la revue Baïka, 24 janvier 2024, . Le mercredi 24 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Fabriquer la Une d’un journal, c’est un travail d’équipe ! Combien de personnes interviennent pour faire un magazine ? Qu’est-ce qu’un rédacteur en chef ? Comment travaille l’imprimeur ? Après une introduction aux différentes étapes de création, les enfants sont invités à réaliser leur propre Une de magazine sur une thématique pays Avec la revue Baïka : Le magazine – Baïka Magazine (baika-magazine.com) dans le cadre du cycle « Les médias, ça nous regarde« Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon

