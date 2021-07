Jupilles Jupilles Jupilles, Sarthe ATELIER ENFANT – CRÉATION D’UN STOP MOTION AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Jupilles Jupilles Catégories d’évènement: Jupilles

Sarthe

ATELIER ENFANT – CRÉATION D’UN STOP MOTION AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Jupilles, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Jupilles. ATELIER ENFANT – CRÉATION D’UN STOP MOTION AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 2021-07-21 – 2021-07-21

Jupilles Sarthe Carnuta accueille le Pays d’art et d’histoire pour partir à la recherche des loirs qui se nourrissent de Temps.

Réalisez avec un animateur un film animé dont les Playmobil sont les personnages. Tarif unique : 5€. Activité limitée à 8 personnes, Pour les 7 – 12 ans

RDV à l’entrée de Carnuta à Jupilles

Réservation conseillée à Carnuta, au 02.43.38.10.31 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

