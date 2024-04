Atelier Enfant Création de voiture solaire Azay-le-Rideau, vendredi 3 mai 2024.

Atelier Enfant Création de voiture solaire Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Vendredi

L’équipe pédagogique de la Cité Rétro-mécanique Maurice Dufresne propose aux enfants de 6 à 10 ans un atelier d’1h dans lequel ils auront pour mission de construire une petite voiture cartonnée et solaire. En fin d’atelier, petite course bon enfant au programme. Possibilité de prendre le goûter sur place, au restaurant chez Jeannot. Pour les enfants de 6 à 10 ans. Réservation conseillée. 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 15:00:00

fin : 2024-05-03 16:00:00

17 Route de Marnay

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire resa@musee-dufresne.com

L’événement Atelier Enfant Création de voiture solaire Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2024-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme