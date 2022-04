Atelier enfant “C’est côaa les amphibiens ?”

Atelier enfant “C’est côaa les amphibiens ?”, 19 juillet 2022, . Atelier enfant “C’est côaa les amphibiens ?”

2022-07-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-19 17:00:00 17:00:00 Découverte du monde étonnant des grenouilles, des crapauds et des tritons dans leur milieu de vie.

Les amphibiens sont des animaux fascinants évoluant entre la terre et l’eau.

Animation à partir de 6 ans.

Prévoir un goûter. Découverte du monde étonnant des grenouilles, des crapauds et des tritons dans leur milieu de vie.

Les amphibiens sont des animaux fascinants évoluant entre la terre et l’eau.

Animation à partir de 6 ans.

Prévoir un goûter. Découverte du monde étonnant des grenouilles, des crapauds et des tritons dans leur milieu de vie.

Les amphibiens sont des animaux fascinants évoluant entre la terre et l’eau.

Animation à partir de 6 ans.

Prévoir un goûter. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville