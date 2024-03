Atelier enfant – Carte végétale Musée de l’outil et son jardin Wy-dit-Joli-Village, dimanche 2 juin 2024.

Atelier enfant – Carte végétale Atelier enfant Dimanche 2 juin, 16h00 Musée de l’outil et son jardin Gratuit, sur inscription, jauge limitée.

Atelier enfant

Carte végétale

Puise ton inspiration dans le jardin et réalise une carte fleurie de plantes séchées.

Par le pôle médiation

Gratuit.

Jauge limitée ! Sur inscription : valdoise.fr/musee-archeologique

Enfants de 5 à 7 ans.

Musée de l’outil et son jardin 2 rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://valdoise.fr/musee-archeologique »}] Au cœur du Vexin, le jardin du musée de l’Outil a été créé dans la tradition des jardins de curés. Ce jardin dessiné et créé ex nihilo par Claude Pigeard est aujourd’hui un passage incontournable pour les amoureux du Vexin.

©CDVO/C.GILBERTON