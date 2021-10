Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Atelier enfant : calendrier de l’avent Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Atelier enfant : calendrier de l’avent Baume-les-Dames, 24 novembre 2021, Baume-les-Dames. Atelier enfant : calendrier de l’avent Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames

2021-11-24 – 2021-11-24 Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans

En attendant Noël, l'Atelier d'Aulune te propose de créer ensemble ton calendrier de l'Avent. Tes parents n'auront plus qu'à glisser les petites surprises à l'intérieur – ou des bons moments à partager. De quoi patienter, avec joie, jusqu'au 24 décembre ! Tarif : 8€ par projet. Matériel fourni Attention, nous utiliserons des machines à coudre Renseignements et inscriptions : 06.14.59.74.41 ou auluneatelier@outlook.fr +33 6 14 59 74 41 https://www.facebook.com/aulunefranchecomte/

