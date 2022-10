Atelier enfant « Bâtisseurs de cathédrale »

Atelier enfant « Bâtisseurs de cathédrale »



2022-11-03 – 2022-11-03 EUR Pour les enfants de 6 à 10 ans Le chantier d’une cathédrale au Moyen Âge rassemblait des centaines d’ouvriers et pouvait durer des dizaines d’années. Artisans tailleurs de pierre ou charpentiers : découvre leurs œuvres et leur quotidien! Entre dans la cathédrale Saint-Vincent et imagine-toi au cœur de cette époque passionnante en compagnie d’un tailleur de pierre. Tu découvriras à travers la vie et le travail des artisans l’histoire de la construction de ces édifices. Des maquettes t’attendent pour que tu deviennes toi aussi un bâtisseur… dernière mise à jour : 2022-10-06 par

