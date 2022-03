Atelier enfant au Musée Emile Chenon Châteaumeillant, 14 avril 2022, Châteaumeillant.

Atelier enfant au Musée Emile Chenon Châteaumeillant

2022-04-14 14:30:00 – 2022-04-14

Châteaumeillant Cher

2 EUR 2 Vacances au musée Emile Chenon

ATELIER/JEUX : Et si on refaisait l’Histoire ?

Siège d’Alésia : les Gaulois et les Romains vont s’affronter mais qui seront les vainqueurs ?

Rendez-cous à 14h30, réservation au 02.48.61.49.24

Vacances au musée Emile Chenon

ATELIER/JEUX : Et si on refaisait l’Histoire ?

Siège d’Alésia : les Gaulois et les Romains vont s’affronter mais qui seront les vainqueurs ?

Rendez-cous à 14h30, réservation au 02.48.61.49.24

Vacances au musée Emile Chenon

ATELIER/JEUX : Et si on refaisait l’Histoire ?

Siège d’Alésia : les Gaulois et les Romains vont s’affronter mais qui seront les vainqueurs ?

Rendez-cous à 14h30, réservation au 02.48.61.49.24

©musee emile chenon

Châteaumeillant

dernière mise à jour : 2022-03-04 par