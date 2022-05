Atelier enfant au Musée du liège et du bouchon

2022-07-14 10:30:00 – 2022-07-28 11:30:00 Ateliers pour les enfants basés sur l’observation, l’analyse et l’expérience les jeudis 14, 21 et 28 juillet à 10h30.

Uniquement sur réservation.

