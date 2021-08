Gray Musée Baron Martin Gray, Haute-Saône Atelier enfant au Musée Baron Martin Musée Baron Martin Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

Atelier enfant au Musée Baron Martin Musée Baron Martin, 18 septembre 2021, Gray. Atelier enfant au Musée Baron Martin

Musée Baron Martin, le samedi 18 septembre à 10:00

Le baron Martin a éparpillé quelques curiosités dans les pièces de son château. Aide-le à les retrouver et il te montrera où se cache son trésor. Pour les 7-11 ans

Gratuit

Les curiosités du Baron-Martin (Chasse au trésor) Musée Baron Martin 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gray, Haute-Saône Autres Lieu Musée Baron Martin Adresse 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Ville Gray lieuville Musée Baron Martin Gray