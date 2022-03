Atelier enfant : Atelier stop motion Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier Viens t’essayer à la création d’un Brickfilm (film réalisé avec des éléments en Lego) avec Maxime Marion. Pour cela, tu utiliseras la technique du stop motion (successions de photos pour donner vie à des objets inanimés), arme-toi de toute ton imagination et de ta patience pour voir naître ton film.

3 ateliers de 45 minutes vous seront proposés tout au long de l’après midi: à 14h15, 15h15 et 16h15

A partir de 8 ans – 45 mn.

Tarif : 6€ par participant (5 participants par atelier).

