2023-04-26 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-26 16:30:00 16:30:00

Drôme EUR 6 12 Rencontre avec l’auteur Adrien Albert, en partenariat avec la librairie La Licorne et l’école des loisirs.

Atelier, suivi d'un goûter et d'une dédicace à la librairie.

