Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier EUR Un film c’est avant tout des images, mais aussi des bruits et de la musique. A travers cet atelier, les enfants vont découvrir comment étaient réalisés les différents bruits dans le cinéma mais aussi imaginer, à l’aide de notre animateur organiste, la musique d’un court métrage. De 8 à 12 ans

De 14h à 15h30

Réservation obligatoire

