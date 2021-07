Luché-Pringé Luché-Pringé Luché-Pringé, Sarthe ATELIER ENFANT – ARCHI LAMPION AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Luché-Pringé Luché-Pringé Catégories d’évènement: Luché-Pringé

Sarthe

ATELIER ENFANT – ARCHI LAMPION AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Luché-Pringé, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Luché-Pringé. ATELIER ENFANT – ARCHI LAMPION AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 2021-07-13 – 2021-07-13

Luché-Pringé Sarthe Luché-Pringé Venez confectionner votre lampion avec un animateur du Pays d’art et d’histoire en vous inspirant de l’architecture de la commune. Activité pour les enfants à partir de 6 ans. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent faire l’activité ! Tarif unique : 5€

RDV devant l’église Saint-Martin de Luché (place Sainte-Apolline)

Lieu : Luché Pringé

Nombre de places limité à 12

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de la Vallée du Loir, au 02.43.38.16.83. paola.perseille@pays-valleeduloir.fr Venez confectionner votre lampion avec un animateur du Pays d’art et d’histoire en vous inspirant de l’architecture de la commune. Activité pour les enfants à partir de 6 ans. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent faire l’activité ! Tarif unique : 5€

RDV devant l’église Saint-Martin de Luché (place Sainte-Apolline)

Lieu : Luché Pringé

Nombre de places limité à 12

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de la Vallée du Loir, au 02.43.38.16.83. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Luché-Pringé, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Luché-Pringé Adresse Ville Luché-Pringé lieuville 47.70245#0.07525