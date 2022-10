Atelier enfant : A vos blasons !

2022-12-21 – 2022-12-21 Mercredi 21 décembre 2022 – 10h30 Dès le Moyen Âge, seigneurs, chevaliers et cités ont leur propre blason. A quoi peuvent bien correspondre ce lion aux griffes fourchues et ce bateau voguant sur les flots qui y sont représentés ?

À quoi servent-ils ? Toi aussi, crée les armoiries de ta famille et repars avec ton blason personnalisé. Durée : 1h30

Jauge limitée

De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.

Tarif : 7 € par enfant

Rendez-vous : Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage, porte d’honneur, place Edouard VII

Sur réservation : 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO. patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00

