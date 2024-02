Atelier enfant 4-6 ans Ravalement de façades Limoges, mardi 16 avril 2024.

Un rez-de-chaussée par-ci, le 2e étage d’une autre maison par-là, et un toit en terrasse pour couronner le tout… Et si pour s’amuser, on mélangeait lors d’un atelier les façades de Limoges, ça serait drôle, non ?

– Atelier de 1h30

– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 11:30:00

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@limoges-tourisme.com

