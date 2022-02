Atelier enfant 4-5 ans “Escapade Italienne” Musée Félix Ziem Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mardi 19 avril à Musée Félix Ziem

A partir d’une oeuvre de l’exposition, et à l’aide de différentes techniques artistiques, les enfants représenteront un paysage évoquant l’Italie. L’activité proposée est en lien avec l’exposition “Ziem et l’Italie”, qui est visible au musée Ziem.

Musée Félix Ziem Boulevard du 14 juillet, 13500, Martigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T11:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T15:00:00

