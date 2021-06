Vandoncourt Vandoncourt Atelier enfant 123 nature : Fruit Boyard Vandoncourt Vandoncourt Catégories d’évènement: Doubs

Vandoncourt

Atelier enfant 123 nature : Fruit Boyard Vandoncourt, 23 juin 2021-23 juin 2021, Vandoncourt. Atelier enfant 123 nature : Fruit Boyard 2021-06-23 14:30:00 – 2021-06-23 Rue des Aiges Damassine

Vandoncourt Doubs Relève le défi en prenant part à une équipe ultra-vitaminée pour participer aux épreuves (jeux, courses, énigmes, …).

Il faudra faire preuve de cohésion et de courage pour l’emporter ! Intervenant : Vergers Vivants

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).

Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d’un parent).

Nombre de places limité. Durée : 2 h > 14 h 30 à la Damassine à Vandoncourt Relève le défi en prenant part à une équipe ultra-vitaminée pour participer aux épreuves (jeux, courses, énigmes, …).

Il faudra faire preuve de cohésion et de courage pour l’emporter ! Intervenant : Vergers Vivants

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).

Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d’un parent).

Nombre de places limité. Durée : 2 h > 14 h 30 à la Damassine à Vandoncourt

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Vandoncourt Étiquettes évènement : Autres Lieu Vandoncourt Adresse Rue des Aiges Damassine Ville Vandoncourt lieuville 47.46874#6.90591