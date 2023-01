Atelier | Énergie et Climat Trémargat Trémargat Trémargat Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Trémargat

Atelier | Énergie et Climat Tremargad Kafe Trémargat Côtes-d'Armor
2023-01-21

2023-01-21 – 2023-01-21 Trémargat

Côtes-d’Armor Trémargat On parle beaucoup du dérèglement climatique anthropique et des problèmes que cela pose. Pour rester sous les 2°C, respecter la planète qui nous accueille, prendre conscience de la raréfaction des ressources, des outils aussi ludiques que sourcés existent et permettent d’aborder des solutions à notre échelle. Venez participer à un atelier mêlant constat fiable, solutions à échelle individuelle, ainsi qu’à l’échelle du groupe. Pour passer à l’action, il faut connaître le problème et avoir accès à des idées qui nous parlent et nous attirent. Bienvenue pour 2h de découverte en groupe et de discussions motivantes ! Sur réservation : 02 96 36 51 81 – lapepie@orange.fr Au Tremargad’ Kafé Org. La Pépie +33 2 96 36 51 81 https://tremargat-cafe.com/ Trémargat

