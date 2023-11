Atelier encre de chine Bibliothèque Gutenberg Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. gratuit

Retrouvez-nous pour un atelier d’encre soufflée !

Il s’agit d’une technique de

peinture traditionnelle japonaise : soufflez de l’encre de Chine à

travers une paille et créez des formes et motifs spontanés sur le papier

! Une technique subtile et expressive qui a été popularisée par de

nombreux artistes japonais, dont Yayoi Kusama !

à partir de 7 ans

Sur inscription (nom, prénom, âge, n° de téléphone), réservé aux inscrit.e.s aux Mordus du Manga

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

image Pixabay