Bressuire Bressuire 79300, Bressuire Atelier – En quête d’identité Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: 79300

Bressuire

Atelier – En quête d’identité Bressuire, 4 décembre 2021, Bressuire. Atelier – En quête d’identité Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire

2021-12-04 – 2021-12-04 Médiathèque 8 place du 5 mai

Bressuire 79300 Cie Le Pont Blanc. La particularité de l’animation de cet atelier est de mettre en condition les participants (décor, mise en scène…). Ici, vous serez plongés en 2100, dans un monde en pleine mutation. Des individus en quête d’identité, qu’on appelle « Citoyens Egarés », aspirent à une autre vie. En mal-être dans leur corps, leurs images, leurs origines, leurs situations, ils se cherchent. En tant qu’auteurs, vous raconterez le parcours de ces individus en quête d’ailleurs et d’autre chose…En partenariat avec la Cité de la jeunesse et des métiers.

Public : ados, adultes. Sur réservation Cie Le Pont Blanc. La particularité de l’animation de cet atelier est de mettre en condition les participants (décor, mise en scène…). Ici, vous serez plongés en 2100, dans un monde en pleine mutation. Des individus en quête d’identité, qu’on appelle « Citoyens Egarés », aspirent à une autre vie. En mal-être dans leur corps, leurs images, leurs origines, leurs situations, ils se cherchent. En tant qu’auteurs, vous raconterez le parcours de ces individus en quête d’ailleurs et d’autre chose…En partenariat avec la Cité de la jeunesse et des métiers.

Public : ados, adultes. Sur réservation Cie Le Pont Blanc. La particularité de l’animation de cet atelier est de mettre en condition les participants (décor, mise en scène…). Ici, vous serez plongés en 2100, dans un monde en pleine mutation. Des individus en quête d’identité, qu’on appelle « Citoyens Egarés », aspirent à une autre vie. En mal-être dans leur corps, leurs images, leurs origines, leurs situations, ils se cherchent. En tant qu’auteurs, vous raconterez le parcours de ces individus en quête d’ailleurs et d’autre chose…En partenariat avec la Cité de la jeunesse et des métiers.

Public : ados, adultes. Sur réservation Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 79300, Bressuire Autres Lieu Bressuire Adresse Médiathèque 8 place du 5 mai Ville Bressuire lieuville Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire