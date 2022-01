Atelier en kit « Boîte à mots-doux fleuris » par Soriana IM – FLOW HER Bibliothèque municipale de Tarascon Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Atelier en kit « Boîte à mots-doux fleuris » par Soriana IM – FLOW HER Bibliothèque municipale de Tarascon, 22 janvier 2022, Tarascon. Atelier en kit « Boîte à mots-doux fleuris » par Soriana IM – FLOW HER

Bibliothèque municipale de Tarascon, le samedi 22 janvier à 10:00

L’artiste Soriana Im a imaginé un kit à destination du public adulte pour prendre un temps pour soi pour exprimer sa créativité à travers la réalisation d’une boîte surprise qui contient un message d’amour fleuri, pour soi ou pour les autres.

Nombre de kits limités. A retirer à l’accueil.

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00

