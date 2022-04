Atelier – En jeu biodiversité

Atelier – En jeu biodiversité, 27 avril 2022, . Atelier – En jeu biodiversité

2022-04-27 – 2022-04-27 Des jeux de société et de manipulation de toutes sortes, créés par la MCE, seront proposés lors de cet atelier ludique. Ces ateliers permettront aux joueurs de découvrir les richesses de la biodiversité en s’amusant. Informations pratiques Mercredis 6, 13, 20 et 27 avril à partir de 15 h

Salle Petite ourse

Tout public à partir de 5 ans

Entrée libre et gratuite Mercredi 27 avril 2022 – à partir de 15h – Médiathèque l’Ourse Des jeux de société et de manipulation de toutes sortes, créés par la MCE, seront proposés lors de cet atelier ludique. Ces ateliers permettront aux joueurs de découvrir les richesses de la biodiversité en s’amusant. Informations pratiques Mercredis 6, 13, 20 et 27 avril à partir de 15 h

Salle Petite ourse

Tout public à partir de 5 ans

Entrée libre et gratuite Mercredi 27 avril 2022 – à partir de 15h – Médiathèque l’Ourse dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville