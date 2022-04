Atelier en itinérance – Initiation au théâtre Centre culturel Voltaire, 21 avril 2022, Déville-lès-Rouen.

Atelier en itinérance – Initiation au théâtre

Centre culturel Voltaire, le jeudi 21 avril à 17:00

ATELIER EN ITINÉRANCE « Marche et écriture » avec la compagnie M42 > En lien avec le spectacle Sauvages ——————————————————————————————————- Les 16, 19 et 21 avril à Déville lès Rouen – 3 rendez-vous dans 3 lieux différents avec Louise Dudek (metteuse en scène) et Mélisse Nughes Schönefeld (comédienne). _– Séance 1 – Samedi 16 avril (10h-12h) au Bois de l’Archevêque : Petite randonnée accompagnée par Mélisse Nughes Schönefeld (comédienne). Echanges et prises de notes._ _– Séance 2 – Mardi 19 avril (17h-19h) à la Médiathèque A. Frank : Atelier d’écriture avec Louise Dudek (metteuse en scène). Jeux d’écriture sur les thèmes abordés dans le roman Wild de Cheryl Strayed, en lien avec le spectacle Sauvages de Louise Dudek (Cie M42). La marche, le dépassement de soi, les signes, le risque, le courage… seront ainsi au cœur du projet._ **– Séance 3 – Jeudi 21 avril (17h-19h) au centre culturel Voltaire : Mise en jeu des textes écrits et initiation au théâtre avec Louise Dudek et Mélisse Nughes Schönefeld.** _► Ouvert à tous, à ceux qui ont vu le spectacle ou non. A partir de 14 ans._ _Tarif plein 10 € / tarif réduit 8 €, sur inscription._

