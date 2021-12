Tinqueux Centre Culturel,Centre de Créations pour l'Enfance Marne, Tinqueux Atelier en famille -Yoga- Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance, le mardi 8 février 2022 à 10:00

**Atelier en famille -Yoga- avec Elodie Hemmer / Hello Yoga** _Cultiver l’équilibre, la confiance et la joie_ * **_Mardi 8 février de 10h à 11h de 3 à 6 ans avec un adulte_** _Atelier : 10€ + 11€ d’adhésion annuelle (inscription + places limitées)_

2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T11:00:00

