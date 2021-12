Atelier en famille -Tu t’accroches, je t’enveloppe- Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance, 9 février 2022, Tinqueux.

Atelier en famille -Tu t’accroches, je t’enveloppe-

Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance, le mercredi 9 février 2022 à 10:30

**Atelier en famille -Tu t’accroches, tu t’enveloppe- avec Caroline Chaudré** _Dans un moment privilégié entre l’adulte et le tout-petit, dans ce tête à tête entre le corps de l’un immense et celui de l’autre tout-petit, venez vous rouler dans la douceur, expérimenter la danse des doigts et savourer le plaisir de porter un enfant plus haut, le serrer doucement plus fort et voir à son sourire qu’il vient de grandir un peu plus !_ * **Mercredi 9 février de 10h30 à 11h15 à partir de 18 mois jusqu’à 4 ans avec 1 adulte** _Atelier : 10€ + 11€ d’adhésion annuelle (sur inscription + places limitées)_

Sur inscription

Un moment privilégié entre l’adulte et l’enfant, un tête à tête tout en douceur

Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T10:30:00 2022-02-09T11:15:00