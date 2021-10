Atelier en famille – Traits d’esprit Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 6 novembre 2021, Amilly.

Atelier en famille – Traits d’esprit

Les Tanneries – Centre d’art contemporain, le samedi 6 novembre à 16:00

>> En suivant la lecture d’un énoncé à la logique et à la stabilité incertaines (rupture, correction, erreur, informations vagues ou contradictoires, intonations variées…), expérimentez les richesses de l’interprétation et des moyens qu’offre la craie sur un support noir. Ce n’est pas le résultat qui compte mais bien les décisions prises pour y parvenir ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et Pass Sanitaire requis à partir de 12 ans. Réservation nécessaire : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50.

Avec malice et rigueur, les complices et chercheurs Nikolaus Gansterer et Klaus Speidel investissent la Galerie Haute pour rendre compte du dialogue philosophique et plastique qu’ils entretiennent …

