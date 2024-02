Atelier en famille Tous en Seine (5-10 ans) Musée Beauvoisine Rouen, mercredi 6 mars 2024.

Apprenez-en plus sur le fleuve et ses habitants à travers un atelier d’up cycling.

14h30 / Durée 1h

Gratuit/ Réservation obligatoire / 16 personnes maximum

Pour plus de renseignements 02 35 71 41 50 ou publics2@musees-rouen-normandie.fr

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06

Musée Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie publics2@musees-rouen-normandie.fr

