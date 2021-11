Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ATELIER EN FAMILLE : TÊTES COURONNÉES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR 3 3 Roi, duc, comte ou baron ? Chacun sa place et surtout chacun sa couronne à l’issue de cet atelier autour du monde médiéval, au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. Atelier en famille : têtes couronnées carre.plantagenet@lemans.fr +33 2 43 47 46 45 http://www.lemans.fr/musees Roi, duc, comte ou baron ? Chacun sa place et surtout chacun sa couronne à l’issue de cet atelier autour du monde médiéval, au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt.

