ATELIER EN FAMILLE SUR L'ABSTRACTION : DESSINE-MOI UN TRIANGLE 2021-08-24 – 2021-08-24 Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans Sarthe EUR 3 Découverte au musée de Tessé de l’abstraction grâce à différentes techniques de dessins (mine de plomb, fusain, pierre noire) pour créer des formes géométriques superposées, séparées, mélangées, dégradées…

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Dessine-moi un triangle +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees

