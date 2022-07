Atelier en famille | Stiffelio

2022-11-09 14:30:00 – 2022-11-09 Entrez dans le monde de l'Opéra ! En famille, venez découvrir les spectacles de la saison à travers des ateliers créatifs (arts visuels, danse, musique), mais aussi des visites des coulisses, des rencontres avec des artistes. Tarifs : 10€ pour les parents et 5,50€ pour les enfants de 6 ans à 12 ans. Lieux : Les après-midi se déroulent à l'Auditorium, entrée des artistes (11, boulevard de Verdun) ou au Grand-Théâtre (Place du théâtre).

