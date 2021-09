Orléans Zigotastiques Studio Loiret, Orléans Atelier En famille : Se libérer et Oser par l’improvisation Zigotastiques Studio Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Atelier de 3 heures pour adulte et enfant, le dimanche 26 septembre 2021 de 10h à 13h Thème : Se libérer et oser par l’improvisation Un atelier d’improvisation pour enfin être soi et se libérer ! Oser sera le maître mot de ce week-end ! Un atelier, parents-enfants, parrain/filleul, grand-parent/petit-enfants… De quoi passer un moment hors du commun ensemble ! Atelier encadré par un comédien professionnel. 45 € TTC pour 1 adulte et 1 enfant – Respect du protocole sanitaire en vigueur.

45 € TTC – Réservation sur notre site internet

Un atelier d’improvisation pour enfin être soi et se libérer ! Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

