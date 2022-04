Atelier en famille Saint-Valery-en-Caux, 26 avril 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Atelier en famille Au pays de Nana 21 Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux

2022-04-26 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-26 18:30:00 18:30:00 Au pays de Nana 21 Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux

Les contes massant chez Nana.

Ateliers Contes et Massages pour passer un bon moment en famille.

Au programme de ce mardi, écoutez les contes d’Elise, ils vous mèneront doucement vers des massages parents-enfants et des automassages rigolos.

Animé par Elise de Entre Terre et Merveilles.

De 17h à 18h30, à la boutique Au pays de Nana, à Saint-Valery-en-Caux.

aupaysdenana@gmail.com +33 6 49 70 64 17 https://aupaysdenana.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-20 par