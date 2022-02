ATELIER EN FAMILLE : PLONGÉE DANS LES TEMPS GÉOLOGIQUES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe En creusant sous la ville du Mans, se révèle un ancien fond marin datant d’il y a cent millions d’années. Cette époque porte le nom de « Cénomanien » en hommage à l’ancien nom de la ville. Les roches de cette époque y ont été décrites pour la première fois ici. Dans ces vieilles roches, contemporaines des dinosaures, sont emprisonnés des fossiles de la famille des huîtres, des pieuvres et d’autres encore. Venez les découvrir au musée Vert, les toucher, les classer, les observer au microscope.

En creusant sous la ville du Mans, se révèle un ancien fond marin datant d'il y a cent millions d'années. Cette époque porte le nom de « Cénomanien » en hommage à l'ancien nom de la ville. Les roches de cette époque y ont été décrites pour la première fois ici. Dans ces vieilles roches, contemporaines des dinosaures, sont emprisonnés des fossiles de la famille des huîtres, des pieuvres et d'autres encore. Venez les découvrir au musée Vert, les toucher, les classer, les observer au microscope.

Dès 8 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Sur inscription dans la limite des places disponibles

