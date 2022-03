Atelier en famille Musées Beauvoisine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Atelier en famille

Musées Beauvoisine, le mercredi 11 mai

11:00

Embarquez pour le Japon et découvrez son cirque traditionnel à travers l’exposition temporaire des Musées Beauvoisine. Le voyage se terminera par la lecture d’un conte.

Durée : 45min, Tarif : 3€, Âge : 18 mois-3 ans

Petits acrobates

198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen

2022-05-11

