Atelier en famille

Musées Beauvoisine, le vendredi 15 avril à 14:00

Musées Beauvoisine, le vendredi 15 avril à 14:00

Atelier origami Dans le cadre de l’exposition “Cirques et Japon”, initiez vous avec un artiste plasticen à l’art tradintionnel de l’origami.

Durée : 20 min, en continu de 14h à 17h, tarif : gratuit, age : à partir de 5 ans

Musées Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen

2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T15:30:00

