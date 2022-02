Atelier en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Atelier en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen, 6 mars 2022, Rouen. Atelier en famille

Musée des Beaux-Arts de Rouen, le dimanche 6 mars à 10:00

Accompagnés par Wilmer Marquez, technique du mains à mains

durée 2h / tarif : 4€ / à partir de 5 ans

Atelier en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Rouen Adresse Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Atelier en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen 2022-03-06 was last modified: by Atelier en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen 6 mars 2022 Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime