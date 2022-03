Atelier en famille – modelage : le poisson de Samadet Samadet, 20 avril 2022, Samadet.

Route d'Hagetmau Musée de la Faïence Samadet

2022-04-20 15:00:00 – 2022-04-20 17:30:00

Samadet Landes

EUR 3 3 Le musée départemental de la faïence et des arts de la table vous propose de créer un poisson d’argile made in Samadet : participez à cet atelier en famille où petits et grands partagent pendant 1h30 un moment de créativité et de complicité.

Chacun ramène avec soi sa propre œuvre d’art du moment que vous pourrez ainsi exposer dans votre musée personnel !

Tout le matériel nécessaire à l’atelier est fourni par le Musée.

Dès 6 ans – 10 places sur réservation jusqu’au jour J à midi.

Vous êtes curieux et intéressés par une activité créative à partager avec vos enfants ? Pourquoi ne pas vous essayer au modelage et créer votre propre modèle. Dès 6 ans – 10 places sur réservation jusqu’au jour J à midi.

+33 5 58 79 13 00

©FBelotti_MFAT_Dpt40

Route d’Hagetmau Musée de la Faïence Samadet

