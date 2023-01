Atelier en famille : modelage en argile Samadet Samadet Samadet Catégories d’Évènement: Landes

2023-02-16 15:00:00 – 2023-02-16 17:00:00

Landes Samadet 3 EUR Venez tester votre créativité avec l’argile et confectionnez un artichaut-bougeoir que vous pourrez utiliser pour décorer votre table, accessible à tous à partir de 7 ans .

10 places disponibles +33 5 58 79 13 00 Musée de la Faïence et des arts de la table Musée Faïence Samadet

