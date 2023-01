Atelier en famille: marionnettes nature Lorentzen, 21 février 2023, Lorentzen .

Atelier en famille: marionnettes nature

90 rue Principale Lorentzen 67430

2023-02-21 14:00:00 – 2023-02-21 17:00:00

EUR Echangeons nos idées et nos techniques pour une après-midi créative et donnons vie à de petits êtres de bois, de mousse ou de lichen…

Pour les enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Payant. Sur réservation au 03 88 00 55 55.

Prévoir si possible des outils (scies, sécateurs, limes, etc…), des éléments naturels glanés dehors, et une tenue adaptée pour du travail salissant et d’extérieur.

