du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Cité de l’architecture & du patrimoine de Paris

Difficile de penser qu’il est possible de pouvoir perturber l’environnement muséal. Et pourtant ! Grâce à de mini-architectures gonflables fabriquées par vos soins, venez percevoir et raconter l’espace autrement. « Les Perturbateurs » sont des expérimentations gonflables rapidement modifiables venant perturber la perception du lieu dans lequel ils se déploient. Entre performance et atelier, ils questionnent les espaces et la manière de les pratiquer. Atelier conçu et animé par Audrey Alonso et Soumaya Nader, du collectif POULP. Présence requise d’un adulte

Sur inscription sur place le jour de la visite

Journées nationales de l’architecture

Cité de l’architecture & du patrimoine de Paris 1 place du Trocadéro 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T14:45:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T15:45:00;2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T16:45:00;2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T17:45:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T14:45:00;2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T15:45:00;2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T16:45:00;2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T17:45:00